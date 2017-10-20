Розенблат каже, що "подарунки для діточок" коштували 17 тисяч

Народний депутат Борислав Розенблат переконує, що хотів перевезти до Німеччини золота на суму до 17 тисяч гривень.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту "Української правди" перед судовим засіданням у п‘ятницю.

"Я віз подарунок моїм племінницям на день народження. Я купив їх в крамниці по всіх документах. Золотих виробів я перевозив десь приблизно на 15-17 тисяч гривень", – сказав він.

Крім того, Розенблат запевнив, що не перевозив жодних діамантів.

"Якщо НАБУ мені їх дасть – я подарую їх вам", – заявив нардеп.

На уточнення, чому цих прикрас не було у митній декларації, Розенблат відповів: "Я не повинен був їх вказувати в митній декларації. До 10 тисяч євро можна ввозити без декларації".

Крім того, нардеп прокоментував перемогу фірм його дружини на тендерах на суму 67 мільйонів гривень:

"А що тут такого? Це що, протизаконно? За два роки це така величезна сума? Це ж гроші не для однієї людини – це будівельна компанія, яка виконує підряди по всій країні. Це суто одна компанія, яка вже працює 25 років, яка має всі ліцензії, яка будує будинки в Житомирі.

"Участь у тендерах – це що, злочин? Компанія живе своїм життям без мене. Це сотні людей, які отримують зарплати, сплачують податки", – додав Розенблат.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Роман Кравець, УП