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Чевгуз пояснив, чому пішов від Савченко

Середа, 4 квітня 2018, 16:22
Чевгуз пояснив, чому пішов від Савченко

Адвокат Віктор Чевгуз, який був захисником нардепа Надії Савченко, пояснив, що взяв самовідвід у цій справі, бо у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Про це він сказав "Українській правді".  

"Добре захищати того, хто сам хоче захиститись, і те, що йому рекомендують фахівці, він виконує. А той хто на своїй хвилі … Тут кримінальний злочин. Я адвокат по кримінальних справах, а Надія захищається політичними методами. Я в політику не лізу", - сказав Чевгуз.

"Я вважаю, що треба захищатись від того обвинувачення, яке висунуто. А не обвинувачувати Луценка, Порошенка і всіх інших. Вони не фігуранти справи. От і все", - додав він.

За словами адвоката, вони з Савченко порозумілися у цьому питанні.

"От один з адвокатів очолює осередок партійний партії Надії, вони між собою партійці. Як керівник партії вона може йому вказівки давати. А мені не може. Вона прямо говорить: "Я не можу вам дати вказівку". Я в політику не лізу. Я не бачу тут політики. По кримінальних статтях, по епізодах – це моя парафія, а що там політика – я не знаю, хто її переслідує, за що і які в неї погляди", - сказав Чевгуз.

Він додав, що продовжить надавати правову допомогу Савченко, але "тільки по кримінальних епізодах і кримінальних статтях".

"Тільки що у мене мама її була, ми продовжуємо працювати. Я допомагав їм у 2014 році, не тільки у кримінальній справі, а й мамі допомагав з інших питань. І продовжуємо далі", - сказав Чевгуз.

Він додав, що наразі допомагав мамі підготувати лист-звернення, але деталі повідомити відмовився.

На тому, що немає ніякого конфлікту між адвокатом і Надією Савченко, наголосила і її сестра.

"Жодного конфлікту немає. Це (самовідвід Чевгуза – ред.) не позначиться ніяк на процесі, бо адвокати є, але жодні матеріали справи для ознайомлення їм не надані", - сказала Віра Савченко.

Вона додала, що Чевгуз залишиться у цій справі.

"Віктор Чевгуз теж залишається. Адвокати всі безкоштовно працюють, але у всіх них є ще свої судові процеси і справи, які вони ведуть. Але Чевгуз допомагав, ще коли Надія була в Росії, і допомагатиме зараз", - підсумувала Савченко.

Як відомо, 3 квітня адвокат Віктор Чевгуз подав до СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко.

До того у Надії Савченко було три адвокати.

Її підозрюють у підготовці державного перевороту і терактів. Савченко загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіясуд
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