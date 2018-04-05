Суд відклав обрання запобіжного заходу капітану затриманого судна "Норд"

Херсонський міський суд переніс слухання справи щодо обрання запобіжного заходу капітану судна "Норд" на 6 квітня.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

"Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу капітану судна перенесено на завтра у зв'язку із завантаженим графіком судді", - розповіла Тихончик.

За її словами чоловік зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а команда на судні.

Суд повинен обрати капітану запобіжний захід до суботи 7 квітня.

Начальник управління нагляду за кримінальним провадженням Прокуратури АРК Ігор Поночовний розповів, що після розслідування і суду членів екіпажу судна "Норд" найімовірніше відпустять до сімей, в Керч.

За його словами, капітан затриманий на підставі постанови слідчого судді, який дав дозвіл на його затримання з метою його приводу в суд.

"Буде обиратися запобіжний захід. Надалі члени екіпажу будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, оскільки вони теж незаконно перетнули кордон з тимчасово окупованою територією, після цього вони будуть відпрацьовуватися в рамках кримінального провадження", - розповів Поночовний.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.

Пізніше в Росії заявили, що після затримання українськими прикордонниками судна з окупованого Криму, готові за допомогою сил Чорноморського флоту і морської авіації забезпечити судноплавство в Чорному і акваторії Азовського морів.