Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відклав обрання запобіжного заходу капітану затриманого судна "Норд"

Четвер, 5 квітня 2018, 16:45

Херсонський міський суд переніс слухання справи щодо обрання запобіжного заходу капітану судна "Норд" на 6 квітня.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

"Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу капітану судна перенесено на завтра у зв'язку із завантаженим графіком судді", - розповіла Тихончик.

За її словами чоловік зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а команда на судні.

Суд повинен обрати капітану запобіжний захід до суботи 7 квітня.

Начальник управління нагляду за кримінальним провадженням Прокуратури АРК Ігор Поночовний розповів, що після розслідування і суду членів екіпажу судна "Норд" найімовірніше відпустять до сімей, в Керч.

За його словами, капітан затриманий на підставі постанови слідчого судді, який дав дозвіл на його затримання з метою його приводу в суд.

"Буде обиратися запобіжний захід. Надалі члени екіпажу будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, оскільки вони теж незаконно перетнули кордон з тимчасово окупованою територією, після цього вони будуть відпрацьовуватися в рамках кримінального провадження", - розповів Поночовний.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.

Пізніше в Росії заявили, що після затримання українськими прикордонниками судна з окупованого Криму, готові за допомогою сил Чорноморського флоту і морської авіації забезпечити судноплавство в Чорному і акваторії Азовського морів.

Олександр Шумілін, УП
Теми: судпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: