Досудове слідство у справі “рюкзаків Авакова” завершено

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваних у розкраданні коштів.

Про це "Українській правді" повідомили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що правоохоронці відкрили матеріали справи для адвокатів підозрюваних.

Після того, як захист ознайомиться зі справою, вона буде передана до суду.

Як відомо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

Але у грудні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

23 лютого суд повторно наклав арешт на майно.