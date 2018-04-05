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Досудове слідство у справі “рюкзаків Авакова” завершено

Четвер, 5 квітня 2018, 17:53

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваних у розкраданні коштів.

Про це "Українській правді" повідомили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що правоохоронці відкрили матеріали справи для адвокатів підозрюваних.

Після того, як захист ознайомиться зі справою,  вона буде передана до суду.

Як відомо, у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено про підозру.

1 листопада 2017 року суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета. Аналогічний запобіжний захід обрали Чеботарю.

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На початку листопада 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

Але у грудні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

23 лютого суд повторно наклав арешт на майно.

Оксана Коваленко, Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковкорупціяНАБУ
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