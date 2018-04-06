Суд оштрафував екіпаж судна "Норд"

Приморський райсуд Маріуполя ухвалив рішення оштрафувати більшість членів екіпажу риболовецького судна "Норд", затриманого прикордонною службою України в Азовському морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника компанії-власника корабля керченського рибколгоспу імені Першого травня - Анну Шевельову.

"Чекаємо результати по двох останніх. Поки по всім штрафи, паспорти не повернули, членам екіпажу ще необхідно прийти на допит в СБУ у справі капітана", - сказала вона.

Членам екіпажу висунули звинувачення за частиною 2 статті 204 КпАП України ("незаконне перетинання кордону", санкція - штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 15 діб адміністративного арешту).

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Пізніше адвокати внеслизаставу за капітана.