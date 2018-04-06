Санкції США не вплинуть на зустріч Трампа з Путіним – Білий дім

Нові американські санкції не вплинуть на підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа разом із російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс.

За її словами, представники Трампа будуть продовжувати працювати над організацією зустрічі з Путіним у майбутньому.

"Як сказав президент, він хоче мати добрі відносини з Росією, але це буде залежати від деяких дій росіян", - сказала речниця.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

6 квітня Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

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