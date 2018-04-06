Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкції США не вплинуть на зустріч Трампа з Путіним – Білий дім

П'ятниця, 6 квітня 2018, 23:01
Санкції США не вплинуть на зустріч Трампа з Путіним – Білий дім

Нові американські санкції не вплинуть на підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа разом із російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс.

За її словами, представники Трампа будуть продовжувати працювати над організацією зустрічі з Путіним у майбутньому.

"Як сказав президент, він хоче мати добрі відносини з Росією, але це буде залежати від деяких дій росіян", - сказала речниця.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

До списку Мінфіну США потрапили й російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів.

Шведський економіст Андерс Ослунд, який був одним із консультантів "кремлівського списку", заявив, що спочатку список укладала команда експертів, але пізніше чиновник із адміністрації Дональда Трампа доручив замінити його на перелік, складений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу і прізвищ із адміністрації президента РФ.

6 квітня Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

Читайте також: Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Марія Думанська, УП
Теми: СШАРосіяТрампПутінсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
США
Зараз "Вагнер" не бере участі в боях в Україні – Пентагон
Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
Касетні боєприпаси йтимуть у хід лише для деокупації територій – Шершень
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: