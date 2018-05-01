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У МЗС дали рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон

Вівторок, 1 травня 2018, 00:03

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації громадянам "у зв'язку з наближенням періоду відпусток/канікул і можливими форс-мажорними обставинами у міжнародних аеропортах".

Рекомендації розміщені на сайті Департменту консульської служби МЗС після того, як українці протягом кількох днів не могли вилетіти з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх у Єгипті.

У зв'язку з періодом відпусток МЗС дає громадянам, які планують подорожі за кордон, такі рекомендації:

  • ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;
  • уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;
  • уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;
  • враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;
  • зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України  "Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон "ДРУГ", який є інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном.

Якщо у аеропорту склалися несприятливі обставини, МЗС рекомендує:

  • невідкладно встановити зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;
  • інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;
  • невідкладно зателефонувати на "гарячу лінію" посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС (+38 044 238 16 57), або на електронну пошту (cons_or@mfa.gov.ua).

30 квітня з Єгипту змогли поїхати усі українські туристи, чиї рейси на виліт до України затримувалися.

Громадяни України з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.

У суботу ввечері частина українських туристів, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

У неділю начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що, за повідомленням туроператора, українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня.

Теми: МЗСтуризм
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