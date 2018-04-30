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З Єгипту забрали усіх українських туристів, чиї виліти затримувалися

Понеділок, 30 квітня 2018, 21:32
З Єгипту забрали усіх українських туристів, чиї виліти затримувалися

З Єгипту змогли поїхати усі українські туристи, чиї рейси на виліт до України затримувалися.

Про це ввечері 30 квітня повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

За його інформацією, про виліт українців додому главі держави доповіли глави МЗС та Мінінфраструктури України.

"О 18.30 останні туристи з тих, хто затримався у Єгипті, вилетіли до України", - повідомив він. 

Доручення МЗС щодо контролю захисту прав українських громадян, які очікують на виліт із Єгипту, Петро Порошенко дав вранці 29 квітня.

Глава МЗС Павло Клімкін повідомляв, що відомство "працює, щоб допомогти нашим громадянам вилетіти з відпочинку в Єгипті, сприяємо розміщенню та поновленню графіку авіарейсів".

Громадяни України з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.

У суботу ввечері частина українських туристів, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

У неділю начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що, за повідомленням туроператора, українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня.

Українська правда
Теми: Єгипеттуризм
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