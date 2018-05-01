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"Джавеліни" стримають танки РФ, але радикально посилити ЗСУ можуть лише реформи - експерт

Вівторок, 1 травня 2018, 06:40
Джавеліни стримають танки РФ, але радикально посилити ЗСУ можуть лише реформи - експерт

Можливості української армії радикально змінять не "Джавеліни", а реформи структури командування.

Про це, коментуючи заяву Держдепу про доставку до України ракетних комплексів "Джавелін" заявив екс-посадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер, передає "Голос Америки".

"Нарешті Україна отримала "Джавеліни". На моральному, політичному, тактичному та стратегічному рівні це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії, яка вже забрала понад 10 000 життів", - підкреслив експерт.

"Джавеліни є корисним видом озброєння, яке матиме обмежений стримуючий ефект, але не змінить фундаментально можливості української армії.

Значно важливішою є структура командування збройних сил, яка відчайдушно потребує реформування у відповідності до стандартів НАТО, а також рівень підготовки та боєготовності українських військ - обидві ці складові також потребують негайної уваги", - наголосив експерт.

"Важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети. У довготерміновій перспективі буде значно краще, якщо Україна реформує свою оборонну промисловість (тобто зробить її більш прозорою та менш вразливою до корупції), щоб бути здатною самостійно виробляти протитанкову зброю", - додав він.

З оцінкою Карпентера погодився і Люк Коффі, директор Центру досліджень закордонної політики у консервативній Heritage Foundation.

"Довгоочікувана доставка протитанкових ракет "Джавелін" до України є ключовим символом рішучого наміру США підтримувати Україну, яка захищає себе від агресії Росії", - у свою чергу заявив сенатор-республіканець Роб Портман.

30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

Глава Міноборони Степан Полторак повідомив, що практична робота Збройних сил України з протитанковими ракетними комплексами американського виробництва Javelin розпочнеться 2 травня.

23 грудня 2017 р. у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".  Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяСШАУкраїнареформи
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