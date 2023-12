"Джавеліни" стримають танки РФ, але радикально посилити ЗСУ можуть лише реформи - експерт

Можливості української армії радикально змінять не "Джавеліни", а реформи структури командування.

Про це, коментуючи заяву Держдепу про доставку до України ракетних комплексів "Джавелін" заявив екс-посадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер, передає "Голос Америки".

"Нарешті Україна отримала "Джавеліни". На моральному, політичному, тактичному та стратегічному рівні це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії, яка вже забрала понад 10 000 життів", - підкреслив експерт.

"Джавеліни є корисним видом озброєння, яке матиме обмежений стримуючий ефект, але не змінить фундаментально можливості української армії.

Значно важливішою є структура командування збройних сил, яка відчайдушно потребує реформування у відповідності до стандартів НАТО, а також рівень підготовки та боєготовності українських військ - обидві ці складові також потребують негайної уваги", - наголосив експерт.

Finally Ukraine gets Javelin anti-tank missiles. On a moral, political, tactical, and strategic level this is the right decision and will help Ukraine defend against Russia's unyielding war of aggression, which has claimed over 10,000 lives. <THREAD> https://t.co/ytjPAOp019 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

That said, no one should fool themselves into thinking that Javelin missiles are a game-changer. Javelins are useful weapons that will have a limited deterrent effect, but they won't fundamentally change the warfighting capabilities of the Ukrainian military. <2/4> — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

Far more important is the military's command structure, which desperately needs to be reformed according to NATO standards, and the training and readiness of Ukraine's troops, which both need urgent attention. <3/4> — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

Finally, it's important to remember that Ukraine is paying for these missiles. It would be far better in the long-run if Ukraine reformed its defense industry (i.e. made it more transparent and less susceptible to corruption) so it could produce anti-tank weapons itself. <4/4> — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

"Важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети. У довготерміновій перспективі буде значно краще, якщо Україна реформує свою оборонну промисловість (тобто зробить її більш прозорою та менш вразливою до корупції), щоб бути здатною самостійно виробляти протитанкову зброю", - додав він.

З оцінкою Карпентера погодився і Люк Коффі, директор Центру досліджень закордонної політики у консервативній Heritage Foundation.

Great thread. I agree 100%: Javelin isn’t a game changer but should be one important piece of a larger and comprehensive strategy. https://t.co/NwjIhYaZrL — Luke Coffey (@LukeDCoffey) April 30, 2018

"Довгоочікувана доставка протитанкових ракет "Джавелін" до України є ключовим символом рішучого наміру США підтримувати Україну, яка захищає себе від агресії Росії", - у свою чергу заявив сенатор-республіканець Роб Портман.

The long-awaited delivery of Javelin anti-tank missiles to #Ukraine is a key symbol of America’s commitment to stand with Ukraine as it defends itself against Russian aggression. https://t.co/2GTARVJ5h9 — Rob Portman (@senrobportman) April 30, 2018

30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

Глава Міноборони Степан Полторак повідомив, що практична робота Збройних сил України з протитанковими ракетними комплексами американського виробництва Javelin розпочнеться 2 травня.

23 грудня 2017 р. у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості". Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.