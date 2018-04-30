Порошенко підтвердив: Javelin'и вже в Україні
Президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.
Про це глава держави повідомив ввечері 30 квітня.
"Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки", - заявив Порошенко.
Президент додав, що в Україні "продовжують працювати над зміцненням оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії".
При цьому глава держави подякував за рішення про надання озброєння президенту США Дональду Трампу: "Вашингтон не лише виконав нашу спільну домовленість - він продемонстрував лідерство і важливий приклад".
"Розраховую на твердість позиції всіх партнерів України, передусім країн G7: ціна за триваючу агресію проти України для Кремля має і надалі зростати", - підкреслив він.
23 грудня 2017 р. у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості". Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.
Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.
У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.
Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.
Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.
17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.