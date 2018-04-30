Порошенко підтвердив: Javelin'и вже в Україні

Президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

Про це глава держави повідомив ввечері 30 квітня.

"Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки", - заявив Порошенко.

Президент додав, що в Україні "продовжують працювати над зміцненням оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії".

При цьому глава держави подякував за рішення про надання озброєння президенту США Дональду Трампу: "Вашингтон не лише виконав нашу спільну домовленість - він продемонстрував лідерство і важливий приклад".

"Розраховую на твердість позиції всіх партнерів України, передусім країн G7: ціна за триваючу агресію проти України для Кремля має і надалі зростати", - підкреслив він.