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Полторак визначив, коли ЗСУ почнуть працювати з "Джавелінами"

Понеділок, 30 квітня 2018, 23:29

Практична робота Збройних сил України з протитанковими ракетними комплексами американського виробництва Javelin розпочнеться 2 травня.

Про це 30 квітня повідомив глава Міноборони Степан Полторак.

"Вдячний президенту України за титанічні зусилля для отримання протитанкових комплексів Джавелін та президенту США Дональду Трампу за позитивне рішення, яке дозволило суттєво підвищити обороноздатність України та забезпечити українських військовослужбовців сучасним озброєнням", - зазначив глава МОУ.

За його словами, це рішення "дасть можливість приступити від теоретичної до практичної підготовки наших розрахунків Джавелін, які розпочнуться 2 травня на базі навчальних центрів Збройних Сил України, та створити потужний протитанковий резерв".

30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

23 грудня 2017 р. у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".  Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

"Українська правда" у Threads

Теми: арміязброяСШАПолторак
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