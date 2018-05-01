Найєм: Нападник, якого не затримала поліція, втік до Баку

Нардеп Мустафа Найєм заявляє, що один з учасників конфлікту, який не був затриманий поліцією напередодні, вилетів з України до Баку.

Про це нардеп повідомив ввечері 1 травня.

"Поліції були відомі адреси його реєстрації, самого хлопця вже ідентифікували і обіцяли знайти, але щойно з'ясувалося, що він зник і встиг вилетіти до Баку рейсом з Борисполя", - заявив Найєм.

За його словами, автомобіль BMW (АА 9559 МІ), на якому приїхав зниклий учасник сутички під час операції "Перехоплення" не зафіксували і авто досі не знайдено.

"Хоча усе відбувалося в один і той же час, і другу машину знайшли. Відео відстеження автомобіля у слідства немає і воно не вимагалося. Крім цього сам автомобіль був оголошений в розшук з великим запізненням", - заявив політик.

Нардеп також зазначив, що затриманим пред'явлено підозру лише за ст. 296 КК "хуліганство".

"Хоча - підкреслюю - спочатку усі четверо проходили за ст.122, оскільки епізодів побиття було два і участь у них брали кілька людей", - зауважив нардеп.

Найєм додав, що слідство "досі не звернулося до суду щодо проведення мені судово-медичної експертизи і доступу до матеріалів медичного обстеження".

"Без цих звернень та експертиз матеріали для передачі справи до суду будуть неповними. При цьому нам підтвердили, що чергові судді Шевченківського суду сьогодні (1 травня. - ред.) були на робочому місці", - додав Найєм.

"Я знаю, що на кількох людей у різних структурах вже вийшли з пропозицією домовитися - справу зам'яти, хлопців відпустити і спустити на "гальмах". Щиро сподіваюся, що і слідчі і прокуратура зараз грають на боці закону, а не на боці тих, хто домовляється", - підсумував він.

У свою чергу речниця ГУ Нацполіції у Києві Оксана Блищик у коментарі УП повідомила, що у справі правоохоронці проводять слідчо-розшукові дії.

"Якби поліції було відомо місце перебування (четвертого підозрюваного - ред.), його було би затримано", - заявила вона, коментуючи інформацію про можливий виліт четвертого фігуранта конфлікта до Баку.

Нагадаємо, 30 квітня нардеп Мустафа Найєм потрапив до лікарні через конфлікт та бійку на дорозі. У нього діагностували перелам щелепи і струс мозку. Сам Найєм інцидент зі своєю політичною діяльністю не пов'язує.

Трьох учасників конфлікту - чоловіків 1999 та 1996 р.н, двоє з яких мають громадянство РФ, один - громадянин України - було затримано, місцеперебування четвертого встановлюється. Трьом затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 296 КК - "хуліганство, вчинене групою осіб".

Ще одному учаснику конфлікту, який безпосередньо завдав депутату удар в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, про підозру оголошено заочно, його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 296 та ч.1 ст.122 КК (умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості).

Брат депутата Масі Найєм заявив, що прізвище четвертого учасника бійки, якого поліція не змогла затримати - ймовірно Саітов, на прізвисько Мага.