Прокуратура: Нападник на Найєма вилетів до Баку за 2 години після бійки

Чоловік, який завдав нардепу Мустафі Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

Про це ввечері 1 травня заявила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"На сьогодні вже відомо, що цей чоловік через 2 години після сутички, а саме о 19.38 30 квітня 2018 року перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку покинув територію України. Однак у цей час на місці події ще працювала слідчо-оперативна група, а сам він (його особа - ред.) ще не був встановлений. Тож завадити чи перешкодити його втечі було неможливо", - зазначила вона.

Максимець додала, що трьом затриманим за підозрою у нападі оголошено підозру за ч.2 ст. 296 КК України, санкція якої передбачає до 4 років позбавлення волі, "що є більш суворим покаранням, ніж за ч.1 ст.122 КК України". "Судово-медична експертиза щодо ступеню отриманих Найємом травм буде обов'язково призначена та проведена, але після завершення його лікування у медичному закладі. ... Це жодним чином не впливає на хід слідчих дій та встановлення всіх обставин цієї події", - заявила Максимець.

Раніше нардеп Мустафа Найєм заявив, що один з учасників конфлікту, який не був затриманий поліцією напередодні після конфлікту за участю ще трьох осіб, вилетів з України до Баку.

В управлінні Нацполіції Києва заявили, що у справі проводяться слідчо-розшукові дії, і якби поліції стало відомо місце перебування четвертого підозрюваного, його би затримали.

Окрім того за словами Найєма, автомобіль BMW (АА 9559 МІ), на якому приїхав зниклий учасник сутички під час операції "Перехоплення" не виявили і авто досі не знайдено.

Також він звернув увагу на те, що про підозру за ст. 296 КК "хуліганство" повідомлено трьом затриманим учасникам інциденту, а за ст.122 - лише тому, хто зник, заочно.

"Хоча спочатку усі четверо проходили за ст.122, оскільки епізодів побиття було два і участь у них брали кілька людей", - зауважив Найєм.

30 квітня нардеп Мустафа Найєм потрапив до лікарні через конфлікт та бійку на дорозі. У нього діагностували перелам щелепи і струс мозку.

Брат депутата Масі Найєм заявив, що прізвище четвертого учасника бійки, якого поліція не змогла затримати - ймовірно Саітов, на прізвисько Мага.