Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Массовое отравление в Черкассах: состояние 11 детей значительно улучшилось

Четверг, 10 мая 2018, 10:43

Сейчас в больнице находятся 54 ученика, три учительницы и техработница Черкасской школы №8, попавшие туда с отравлением 8 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше", - отмечают в ведомстве.

По данным министерства, состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное, одновременно один взрослый находится в отделении интенсивной терапии.

По информации пресс-службы, врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

"Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет", - рассказывают там.

Как сообщает в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, он посетил областную детскую больницу, где находятся дети, и узнал от главного врача Николая Кондрацкого, что "до конца недели школьники вернутся домой".

Мэр сообщил, что сейчас в больнице работает прокуратура, которая выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

Учебный процесс в школе приостановлен. 

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя. 

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Кроме того, во время торжественной линейки в школе №6 Новомосковска Днепропетровской области у 16-х школьников также ухудшилось самочувствие. У 15-ти учеников медики диагностировали вегето-сосудистый пароксизм, еще одну девочку 2005 доставили в больницу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черкассычрезвычайное происшествиедети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Черкассы
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах
Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах
Черкасский "Азот" в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: