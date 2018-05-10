Массовое отравление в Черкассах: состояние 11 детей значительно улучшилось

Сейчас в больнице находятся 54 ученика, три учительницы и техработница Черкасской школы №8, попавшие туда с отравлением 8 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше", - отмечают в ведомстве.

По данным министерства, состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное, одновременно один взрослый находится в отделении интенсивной терапии.

По информации пресс-службы, врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

"Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет", - рассказывают там.

Как сообщает в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, он посетил областную детскую больницу, где находятся дети, и узнал от главного врача Николая Кондрацкого, что "до конца недели школьники вернутся домой".

Мэр сообщил, что сейчас в больнице работает прокуратура, которая выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

Учебный процесс в школе приостановлен.

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Кроме того, во время торжественной линейки в школе №6 Новомосковска Днепропетровской области у 16-х школьников также ухудшилось самочувствие. У 15-ти учеников медики диагностировали вегето-сосудистый пароксизм, еще одну девочку 2005 доставили в больницу.