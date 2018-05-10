Гройсман: Закон про Антикорупційний суд треба ухвалити до літа

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у четвер.

За його словами, наразі треба завершити формування антикорупційної структури створенням Антикорупційного суду.

"З наступного понеділка буде два пленарних тижня, де буде достатньо можливості, щоб до 1 червня ухвалити у другому читанні законопроект про Антикорупційний суд", - сказав очільник уряду.

"Буду просити всі фракції, щоб поставити крапку у цьому питанні. А далі уряд зробить усе, щоб цей суд запрацював і з'явилися перші вироки", - зазначив Гройсман.

Він додав, що треба зробити так, щоб цей суд був визнаний у світі, щоб інвесторам стало зрозуміло, що в Україні йде боротьба з корупцією.

Крім того, прем'єр наголосив, що в найближчий час має розпочатися приватизація державних підприємств за новими, прозорими правилами, оскільки саме держпідприємстсва, на його думку, є "розсадниками корупції".

"Наше завдання продати вигідно те, що не є стратегічно важливим для України", - заявив Гройсман.

"Сьогодні державні компанії є осередком корупції. Для кого в Україні це секрет? Я думаю, що ні для кого", - додав він

За його словами, прозора приватизація - це "міцний" антикорупційний крок.

Як повідомлялося, проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя, народний депутат Леонід Ємець висловив думку, що Верховна Рада може ухвалити в цілому закон про Антикорупційний суд у травні.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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