Гройсман: Закон об Антикоррупционном суде надо принять к лету

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в четверг.

По его словам, сейчас надо завершить формирование антикоррупционной структуры созданием антикоррупционного суда.

"Со следующего понедельника будет две пленарных недели, где будет достаточно возможности, чтобы до 1 июня принять во втором чтении законопроект об Антикоррупционном суде", - сказал глава правительства.

"Буду просить все фракции, чтобы поставить точку в этом вопросе. А дальше правительство сделает все, чтобы этот суд заработал и появились первые приговоры", - отметил Гройсман.

Он добавил, что надо сделать так, чтобы этот суд был признан в мире, чтобы инвесторам стало понятно, что в Украине идет борьба с коррупцией.

Кроме того, премьер отметил, что в самое ближайшее время должна начаться приватизация государственных предприятий по новым, прозрачным правилам, поскольку именно госпредприятия, по его мнению, является "рассадниками коррупции".

"Наша задача продать выгодно то, что не является стратегически важным для Украины", - заявил Гройсман.

"Сегодня государственные компании являются центром коррупции. Для кого в Украине это секрет? Я думаю, что ни для кого", - добавил он

По его словам, прозрачная приватизация - это "крепкий" антикоррупционный шаг.

Как сообщалось, проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Первый замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец выразил мнение, что Верховная Рада может принять в целом закон об Антикоррупционном суде в мае.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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