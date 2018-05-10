Націоналісти прийшли до Льовочкіна

Представники націоналістичних організацій приїхали до будинку народного депутата, заступника голови фракції "Опозиційний блок", співвласника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна в Конча-Заспі.

Про це "Національний корпус" повідомив у Facebook.

"Націоналістичні сили навідалися до маєтку Льовочкіна, проте зустріли опір правоохоронців на вході. Націоналісти подолали опір та ввійшли на територію кооперативу", – йдеться в повідомленні.

Націоналісти також зазначили, що на території, власником якої нібито є Льовочкін, були помічені "тітушки".

"Надалі планується відпочинок на природі, у зоні, яка була незаконно привласнена та до якої не допускають звичайних українців", – написав Нацкорпус.

В коментарі "Украінській правді" прес-секретар "Національного корпусу" Олександр Алфьоров додав, що "було перешкоджання проходу до річкової зони" збоку Нацполіції, "але воно вичерпалось".

"Була сутичка з Національною поліцією, яка спробувала стати кордоном перед шлагбаумом, який веде до річкової зони. Проте разом із журналістами активісти "Національного корпусу", "Національних дружин", "Свободи", інші громадські активісти спромоглись зрештою зайти на територію, яка веде до річки, на якій побудував будинок Сергій Льовочкін", – розповів Алфьоров.

Алфьоров також повідомив, що організація планує щосуботи проводити пікніки на території маєтку Львочкіна, якщо не буде змінена політика телеканалу "Інтер".

9 травня організація заявила, що її представники планують у четвер "навідатися в гості" до Сергія Льовочкіна.

Як повідомлялося, представники Нацкорпусу з ранку середи проводили акцію біля будівлі телеканалу "Інтер".

Вони вимагали, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у мережу Інтернет.

Раніше оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який планував телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

В 2016 році народний депутат Ігор Луценко писав, що Сергій Льовочкін закінчує будувати величезний маєток у Конча-Заспі.

Національне антикорупційне бюро повідомляло про наміри перевірити законність придбання Сергієм Льовочкіним 11 га землі під Києвом.

Прес-служба депутат, однак, спростовувала наявність у нього і членів його сім'ї землі в Київській області.

