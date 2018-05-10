Националисты пришли к Левочкину

3100 просмотров
Четверг, 10 мая 2018, 15:58

Представители националистических организаций приехали к недостроенному дому народного депутата, заместителя главы фракции "Оппозиционный блок", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина в Конча-Заспе.

Об этом "Национальный корпус" сообщил в Facebook.

"Националистические силы отправились в поместье Левочкина, однако встретили сопротивление правоохранителей на входе. Националисты преодолели сопротивление и вошли на территорию кооператива", – говорится в сообщении.

Националисты также отметили, что на территории, владельцем которой якобы является Левочкин, были замечены "титушки".

"В дальнейшем планируется отдых на природе, в зоне, которая была незаконно присвоена и к которой не допускают обычных украинцев", – написал Нацкорпус.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов добавил, что "было препятствование прохода к речной зоне" со стороны Нацполиции, "но оно исчерпалось".

"Была стычка с Национальной полицией, которая попыталась стать рубежом перед шлагбаумом, который ведет к речной зоне. Однако вместе с журналистами активисты "Национального корпуса" ,"Национальных дружин", "Свободы", другие общественные активисты смогли, в конце концов, зайти на территорию, которая ведет к реке, на которой построил дом Сергей Левочкин", – рассказал Алферов.

Алферов также сообщил, что националисты планируют каждую субботу проводить пикники на территории поместья Левочкина, если не будет изменена политика телеканала "Интер".

9 мая организация заявила, что ее представители планируют в четверг "наведаться в гости" к Сергею Левочкину.

Как сообщалось, представители Нацкорпуса с утра среды проводили акцию у здания телеканала "Интер".

Они требовали, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в Интернет.

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который планировал показать телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

В 2016 году народный депутат Игорь Луценко писал, что Сергей Левочкин заканчивает строить огромный особняк в Конча-Заспе.

Национальное антикоррупционное бюро сообщало о намерениях проверить законность приобретения Сергеем Левочкиным 11 га земли под Киевом.

Пресс-служба депутата, однако, опровергала наличие у него и членов его семьи земли в Киевской области.

Украинская правда
Темы: Левочкин националисты Интер
powered by lun.ua
По теме
"Интер" показал скандальный концерт. Нацкорпус собирается к Левочкину 9 мая 2018, 23:23
К делу Левочкина приобщили документы от Рабиновича 5 марта 2018, 14:24
Левочкин заявил, что никогда не просил денег для Манафорта 10 февраля 2018, 10:52
Все новости
Главные новости
Прокуратура завершила следствие по убийству Вороненкова
НАБУ рассказало о схемах хищения в оборонке
Порошенко согласовал с Меркель и Макроном шаги относительно встречи с Путиным
Российские банки и компании в Украине могут национализировать
Все новости
другой город

7 проектов Львова, которые изменят город в ближайшее время

история

Свято, дополнительный выходной или будень? Что для вас 8 марта, 1 и 8 мая