Националисты пришли к Левочкину

Представители националистических организаций приехали к недостроенному дому народного депутата, заместителя главы фракции "Оппозиционный блок", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина в Конча-Заспе.

Об этом "Национальный корпус" сообщил в Facebook.

"Националистические силы отправились в поместье Левочкина, однако встретили сопротивление правоохранителей на входе. Националисты преодолели сопротивление и вошли на территорию кооператива", – говорится в сообщении.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

Националисты также отметили, что на территории, владельцем которой якобы является Левочкин, были замечены "титушки".

"В дальнейшем планируется отдых на природе, в зоне, которая была незаконно присвоена и к которой не допускают обычных украинцев", – написал Нацкорпус.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов добавил, что "было препятствование прохода к речной зоне" со стороны Нацполиции, "но оно исчерпалось".

"Была стычка с Национальной полицией, которая попыталась стать рубежом перед шлагбаумом, который ведет к речной зоне. Однако вместе с журналистами активисты "Национального корпуса" ,"Национальных дружин", "Свободы", другие общественные активисты смогли, в конце концов, зайти на территорию, которая ведет к реке, на которой построил дом Сергей Левочкин", – рассказал Алферов.

Алферов также сообщил, что националисты планируют каждую субботу проводить пикники на территории поместья Левочкина, если не будет изменена политика телеканала "Интер".

Журналист издания "Gazeta.ua" Назар Мазылюк рассказал УП, что после того, как националисты двинулись в сторону правоохранителей, последние дубинками стали избивать "тех, кто впереди, а впереди были журналисты".

"Я от первого удара прикрылся рукой, меня в руку ударили, второй раз ударили в голову и рассекли", - рассказал журналист.

Он добавил, что правоохранители применили слезоточивый газ.

Как рассказал УП прес-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович, правоохранители "обеспечивали охрану общественного порядка" в Конча-Заспе "на соответствующий запрос гражданина Левочкина".

По информации Жуковича, в результате столкновения пострадал также один полицейский.

9 мая организация заявила, что ее представители планируют в четверг "наведаться в гости" к Сергею Левочкину.

Как сообщалось, представители Нацкорпуса с утра среды проводили акцию у здания телеканала "Интер".

Они требовали, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в Интернет.

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который планировал показать телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

В 2016 году народный депутат Игорь Луценко писал, что Сергей Левочкин заканчивает строить огромный особняк в Конча-Заспе.

Национальное антикоррупционное бюро сообщало о намерениях проверить законность приобретения Сергеем Левочкиным 11 га земли под Киевом.

Пресс-служба депутата, однако, опровергала наличие у него и членов его семьи земли в Киевской области.