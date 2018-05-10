Националисты пришли к Левочкину

Представители националистических организаций приехали к недостроенному дому народного депутата, заместителя главы фракции "Оппозиционный блок", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина в Конча-Заспе.

Об этом "Национальный корпус" сообщил в Facebook.

"Националистические силы отправились в поместье Левочкина, однако встретили сопротивление правоохранителей на входе. Националисты преодолели сопротивление и вошли на территорию кооператива", – говорится в сообщении.

Националисты также отметили, что на территории, владельцем которой якобы является Левочкин, были замечены "титушки".

"В дальнейшем планируется отдых на природе, в зоне, которая была незаконно присвоена и к которой не допускают обычных украинцев", – написал Нацкорпус.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов добавил, что "было препятствование прохода к речной зоне" со стороны Нацполиции, "но оно исчерпалось".

"Была стычка с Национальной полицией, которая попыталась стать рубежом перед шлагбаумом, который ведет к речной зоне. Однако вместе с журналистами активисты "Национального корпуса" ,"Национальных дружин", "Свободы", другие общественные активисты смогли, в конце концов, зайти на территорию, которая ведет к реке, на которой построил дом Сергей Левочкин", – рассказал Алферов.

Алферов также сообщил, что националисты планируют каждую субботу проводить пикники на территории поместья Левочкина, если не будет изменена политика телеканала "Интер".

9 мая организация заявила, что ее представители планируют в четверг "наведаться в гости" к Сергею Левочкину.

Как сообщалось, представители Нацкорпуса с утра среды проводили акцию у здания телеканала "Интер".

Они требовали, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в Интернет.

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который планировал показать телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

В 2016 году народный депутат Игорь Луценко писал, что Сергей Левочкин заканчивает строить огромный особняк в Конча-Заспе.

Национальное антикоррупционное бюро сообщало о намерениях проверить законность приобретения Сергеем Левочкиным 11 га земли под Киевом.

Пресс-служба депутата, однако, опровергала наличие у него и членов его семьи земли в Киевской области.