Аваков: Влітку повинен бути готовий план з деокупації Донбасу

1676 переглядів
Четвер, 10 травня 2018, 18:44

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що вже влітку повинен бути готовий план з деокупації Донбасу.

Про це міністр розповів під час засідання з головами всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС, передає департамент комунікації МВС.

"Вже влітку ми повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян", - сказав Аваков.

За його словами, велику роль у реалізації цього плану грає інформаційна складова.

"Ми повинні залучати громадськість до обговорення плану та інформувати населення на кожного його етапі", - зазначив Аваков.

Він додав, що після того, як українські підрозділи прийдуть на звільнену територію, вони відразу повинні починати роботу.

8 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна прагне до введення миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі, і в цьому питанні є певні зрушення.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Українська правда
Теми: Аваков Донбас
powered by lun.ua
По темі
Суд наклав новий арешт на майно сина Авакова, на додачу заарештував акції 5 травня 2018, 16:15
В Азербайджані затримали підозрюваного в побитті Найєма 5 травня 2018, 13:59
Аваков наказав нагородити 65 "оперів" вогнепальною зброєю 28 квітня 2018, 17:05
Усі новини
Головні новини
Трамп та Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сингапурі
Напад на Найєма: нападник вимагає зняти арешт з його Mercedes
"Схема Курченка": Інтерпол оголосив у розшук екс-гендиректора Одеського НПЗ
Прокуратура завершила слідство щодо вбивства Вороненкова
Усі новини
здоров'я

До уваги жінок: причини, які можуть викликати у вас інсульт

дослідження

Що ефективніше для дітей: онлайн-навчання чи традиційні уроки?