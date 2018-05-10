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Аваков: Влітку повинен бути готовий план з деокупації Донбасу

Четвер, 10 травня 2018, 18:44

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що вже влітку повинен бути готовий план з деокупації Донбасу.

Про це міністр розповів під час засідання з головами всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС, передає департамент комунікації МВС.

"Вже влітку ми повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян", - сказав Аваков.

За його словами, велику роль у реалізації цього плану грає інформаційна складова.

"Ми повинні залучати громадськість до обговорення плану та інформувати населення на кожному його етапі", - зазначив Аваков.

Він додав, що після того, як українські підрозділи прийдуть на звільнену територію, вони відразу повинні починати роботу.

8 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна прагне до введення миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі, і в цьому питанні є певні зрушення.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Читайте також інтерв'ю Арсена Авакова "Українській правді": Арсен Аваков: У мене є план. Умовно, взяти спочатку окремо Горлівку

Українська правда
Теми: АваковДонбас
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