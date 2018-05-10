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Аваков: Летом должен быть готов план по деоккупации Донбасса

Четверг, 10 мая 2018, 18:44

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что уже летом должен быть готов план по деоккупации Донбасса.

Об этом министр рассказал во время заседания с председателями всех центральных органов исполнительной власти системы МВД, передает департамент коммуникации МВД.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - сказал Аваков.

По его словам, большую роль в реализации этого плана играет информационная составляющая.

"Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе", - отметил Аваков.

Он добавил, что после того, как украинские подразделения придут на освобожденную территорию, они сразу должны начинать работу.

18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина стремится к введению миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, и в этом вопросе есть определенные сдвиги.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Читайте также интервью Арсена Авакова "Украинской правде": Арсен Аваков: У меня есть план. Условно, взять сначала отдельно Горловку

Украинская правда
Темы: АваковДонбасс
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