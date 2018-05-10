В окупованому Криму Лимешка засудили до 8 років тюрми

Судакський міський суд визнав українця Геннадія Лимешка винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що справа розглядалася в особливому порядку, Лимешко визнав вину. Суд врахував пом ’якшуючі обставини, серед яких малолітня дочка Лимешка.

Серед обтяжуючих – політичний мотив злочину: "ненависть і ворожнеча в зв’язку з приєднанням Криму до Росії".

Термін відбування покарання рахується з 10 травня 2018 року.

Раніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня 2017 року заарештував Лимешка на два місяці – до 13 жовтня.

У СБУ назвали "черговою провокацією" повідомлення ФСБ Росії про затримання українського "агента".

У Міноборони України раніше повідомили, що затриманий у Криму і оголошений ФСБ Росії "агентом СБУ" громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні цього року через службову невідповідність.

Мати Лимешко Римма Рижкова стверджує, що її син дав ФСБ свідчення під тискомі тортурами.