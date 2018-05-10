В оккупированном Крыму Лимешка приговорили к 8 годам тюрьмы
Судакский городской суд признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке, Лимешко признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых малолетняя дочь Лимешка.
Среди отягчающих - политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".
Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.
Ранее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 14 августа 2017 года арестовал Лимешко на два месяца - до 13 октября.
В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщения ФСБ России о задержании украинского "агента".
В Минобороны Украины ранее сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае этого года из-за служебного несоответствия.
Мать Лимешко Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками.