В оккупированном Крыму Лимешка приговорили к 8 годам тюрьмы

Судакский городской суд признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке, Лимешко признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых малолетняя дочь Лимешка.

Среди отягчающих - политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".

Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

Ранее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 14 августа 2017 года арестовал Лимешко на два месяца - до 13 октября.

В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщения ФСБ России о задержании украинского "агента".

В Минобороны Украины ранее сообщили, что задержанный в Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае этого года из-за служебного несоответствия.

Мать Лимешко Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками.