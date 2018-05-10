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Частина компаній, яким суд у Гаазі постановив виплатити компенсації, пов'язані з Коломойським

Четвер, 10 травня 2018, 22:51
Частина компаній, яким суд у Гаазі постановив виплатити компенсації, пов'язані з Коломойським

Частина компаній, яким за постановою Третейського суду в Гаазі РФ повинна відшкодувати збитки за анексію Криму, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, проти якого в Росії порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє "РБК".

"Йдеться про прийняття рішення за позовом ТОВ "Еверест Істейт" та 17 інших українських структур, а також однієї фізособи - колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, що звинувачували Росію в експропріації їхніх активів на території Криму", - пише видання.

Головний позивач - "Еверест Істейт" - забудовник комплексу апартаментів "Наутілус" в Гурзуфі і готельного комплексу "Кримський дворик" в Ялті.

За інформацією Генпрокуратури України, цей забудовник був пов'язаний з Приватбанком, яким раніше володів Коломойський.

Також серед позивачів - компанії "Дайріс" і "Ділайн ЛТД", які володіли землею в Алушті і пляжем в Форосі.

"Кінцевими бенефіціарами цих компаній є Коломойський і Геннадій Боголюбов, випливає з українського реєстру юросіб. Ще один позивач - ТОВ "Санаторій" Енергетик "(однойменний пансіонат в Ялті) - належав Коломойському, за даними українських ЗМІ", - зазначає "РБК".

Ще одним позивачем виступила кримська телерадіокомпанія "Жиса", яка була частиною медіа холдингу "1+1 медіа".

Націоналізація майна в окупованому Криму "стосувалася в першу чергу тільки державних установ і організацій, а в приватній сфері - тільки об'єктів компаній і фізосіб, афілійованих безпосередньо з Коломойським і з Приватбанком, який завдав найбільшої шкоди кримчанам в частині того, що не повернув депозити і вклади", - стверджував у коментарі РБК року Сергій Аксьонов.

"Уряд" Криму планує розпродати на торгах 37 об'єктів, які раніше належали Коломойському, включно з пансіонатом "Лазурний берег", оздоровчі комплекси та квартири.

Раніше в окупованому Криму ухвалили закон, який визначає порядок відшкодування колишнім українським власникам за націоналізацію їхніх активів на півострові.

Однак він не поширюється на осіб, проти яких порушено кримінальні справи в Росії "за ознаками складу злочину екстремістської спрямованості", тому кримська "влада" після окупації заявляла, що Коломойський нічого не отримає.

У Росії Коломойський звинувачується у вбивствах і "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

 
рбк

Раніше повідомлялося, що третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зазначалося, що в цій справі мова йде про суму 159 млн доларів.

Як говориться в постанові суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Водночас прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вважає себе стороною судового розгляду в міжнародному арбітражному суді в Гаазі, який постановив відшкодувати збитки українським компаніям у зв'язку з анексією Криму.

Теми: КоломойськийсудРосіяанексіяКрим
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