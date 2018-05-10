Часть компаний, которым суд в Гааге постановил выплатить компенсации, связанные с Коломойским

Часть компаний, которым по постановлению Третейского суда в Гааге РФ должна возместить убытки за аннексию Крыма, связанные с олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает "РБК".

"Речь идет о принятии решения по иску ООО "Эверест Истейт" и 17 других украинских структур, а также одного физлица - бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма", - пишет издание.

Главный истец - "Эверест Истейт" - застройщик комплекса апартаментов "Наутилус" в Гурзуфе и гостиничного комплекса "Крымский дворик" в Ялте.

По информации Генпрокуратуры Украины, этот застройщик был связан с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский.

Также среди истцов - компании "Дайрис" и "Дилайн ЛТД", которые владели землей в Алуште и пляжем в Форосе.

"Конечными бенефициарами этих компаний является Коломойский и Геннадий Боголюбов, следует из украинского реестра юрлиц. Еще один истец - ООО "Санаторий "Энергетик" (одноименный пансионат в Ялте) - принадлежал Коломойскому, по данным украинских СМИ", - отмечает "РБК".

Еще одним истцом выступила крымская телерадиокомпания "Жиса", которая была частью медиахолдинга "1+1 медиа".

Национализация имущества в оккупированном Крыму "касалась в первую очередь только государственных учреждений и организаций, а в частной сфере - только объектов компаний и физлиц, аффилированных непосредственно с Коломойским и с Приватбанком, который нанес наибольший ущерб крымчанам в части того, что не вернул депозиты и вклады", - утверждал в комментарии РБК Сергей Аксенов.

"Правительство" Крыма планирует распродать на торгах 37 объектов, которые ранее принадлежали Коломойскому, включая пансионатом "Лазурный берег", оздоровительные комплексы и квартиры.

Ранее в оккупированном Крыму приняли закон, который определяет порядок возмещения бывшим украинским владельцам за национализацию их активов на полуострове.

Однако он не распространяется на лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела в России "по признакам состава преступления экстремистской направленности", поэтому крымская "власть" после оккупации заявляла, что Коломойский ничего не получит.

В России Коломойский обвиняется в убийствах и "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

рбк

Ранее сообщалось, что третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряде украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Отмечалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

В тоже время пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который постановил возместить убытки украинским компаниям в связи с аннексией Крыма.