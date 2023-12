Експерт: Рішення суду у Гаазі дозволить стягувати державне майно Росії

Рішення Третейського суду у Гаазі на користь українських компаній - це велика перемога для українських бізнесів, які зазнали збитків через анексію Криму, і є спосіб змусити РФ його виконати.

Про це заявив відомий експерт, економіст Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.

За словами Аслунда, на основі рішення третейського суду українські компанії можуть реально взятись за стягнення збитків через суди в Європі, а їх ціллю може стати державна власність Росії будь-де у світі.

According to the New York convention of 1958, the winning party has the right to collect state property pretty much anywhere in the world & western countries do apply it. The legal costs are high and it is slow, but it works.