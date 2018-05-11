Експерт: Рішення суду у Гаазі дозволить стягувати державне майно Росії

Рішення Третейського суду у Гаазі на користь українських компаній - це велика перемога для українських бізнесів, які зазнали збитків через анексію Криму, і є спосіб змусити РФ його виконати.

Про це заявив відомий експерт, економіст Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.

За словами Аслунда, на основі рішення третейського суду українські компанії можуть реально взятись за стягнення збитків через суди в Європі, а їх ціллю може стати державна власність Росії будь-де у світі.

According to the New York convention of 1958, the winning party has the right to collect state property pretty much anywhere in the world & western countries do apply it. The legal costs are high and it is slow, but it works. — Anders Åslund (@anders_aslund) 9 травня 2018 р.

"Згідно з Нью-Йоркською конвенцією про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 1958-го року, сторона-переможець має право стягувати державну власність фактично будь-де у світі, і країни Заходу реально виконують її. Судові витрати високі і процес повільний, але працює", - пояснив Аслунд.

Раніше повідомлялося, що третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зазначалося, що в цій справі мова йде про суму 159 млн доларів.

Як говориться в постанові суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Частина цих компаній, пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським, проти якого в Росії порушено кримінальну справу.

Водночас прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вважає себе стороною судового розгляду в міжнародному арбітражному суді в Гаазі, який постановив відшкодувати збитки українським компаніям у зв'язку з анексією Криму.