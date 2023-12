Эксперт: Решение суда в Гааге позволит взимать государственное имущество России

Решение Третейского суда в Гааге в пользу украинских компаний - это большая победа для украинских бизнесов, которые понесли убытки из-за аннексии Крыма, и есть способ заставить РФ его выполнить.

Об этом заявил известный эксперт, экономист Андерс Аслунд из аналитического центра Atlantic Council.

По словам Аслунда, на основании решения третейского суда украинские компании могут реально взяться за взыскание убытков через суды в Европе, а их целью может стать государственная собственность России в любой точке мира.

According to the New York convention of 1958, the winning party has the right to collect state property pretty much anywhere in the world & western countries do apply it. The legal costs are high and it is slow, but it works.