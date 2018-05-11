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Эксперт: Решение суда в Гааге позволит взимать государственное имущество России

Пятница, 11 мая 2018, 01:27

Решение Третейского суда в Гааге в пользу украинских компаний - это большая победа для украинских бизнесов, которые понесли убытки из-за аннексии Крыма, и есть способ заставить РФ его выполнить.

Об этом заявил известный эксперт, экономист Андерс Аслунд из аналитического центра Atlantic Council.

По словам Аслунда, на основании решения третейского суда украинские компании могут реально взяться за взыскание убытков через суды в Европе, а их целью может стать государственная собственность России в любой точке мира.

"Согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений от 1958 года, сторона-победитель имеет право взимать государственную собственность фактически в любой точке мира, и страны Запада реально выполняют ее. Судебные издержки высоки и процесс медленный, но работает", - пояснил Аслунд.

Ранее сообщалось, что третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряде украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Отмечалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. Часть этих компаний, связана с олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело.

В тоже время пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который постановил возместить убытки украинским компаниям в связи с аннексией Крыма.

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