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Герасимов гадає, що за тиждень ЦВК буде з новим складом

П'ятниця, 11 травня 2018, 10:20

Верховна Рада може призначити нових членів Центральної виборчої комісії і звільнити тих, термін повноважень яких закінчився, 17 травня.

Таку думку висловив лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов в ефірі "5 каналу" увечері 10 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я щиро вважаю, що цього пленарного тижня, тобто вже 17-го, ми повинні винести це питання на голосування", – заявив він.

Герасимов запевнив, що фракція "БПП" підтримає оновлення складу ЦВК.

Як відомо, президент Петро Порошенко рекомендував 14 кандидатур на 13 місць у ЦВК. Зокрема, запропоновані: Алла Басалаєва, Наталія Бернацька, Михайло Вербенський, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Олег Конопольський, Світлана Кустова, Ольга Лотюк, Віталій Плукар, Євген Радченко, Тетяна Сліпачук, Леонтій Шипілов, Тетяна Юзькова.

18 квітня парламентський комітет із правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді розглянути подання президента про призначення нових членів ЦВК.

Раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявляв, що Верховна Рада зможе розглянути питання призначення членів ЦВК після завершення спеціальної перевірки кандидатів. Тоді ж він спрогнозував, що призначення членів Центрвиборчкому відбудеться в квітні-травні.

Спікер також зазначив, що в парламенті потрібно знайти механізм, як відсіяти одного з внесених президентом кандидатів, з огляду на те, що є 14 претендентів при 13 необхідних.

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Теми: ЦВКВерховна Рада
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