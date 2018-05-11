Герасимов думает, что через неделю ЦИК будет с новым составом

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Пятница, 11 мая 2018, 10:20

Верховная Рада может назначить новых членов Центральной избирательной комиссии и уволить тех, срок полномочий которых истек, 17 мая.

Такое мнение высказал глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в эфире "5 канала" вечером 10 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я искренне считаю, что на этой пленарной неделе, то есть уже 17-го, мы должны вынести этот вопрос на голосование", – заявил он.

Герасимов заверил, что фракция "БПП" поддержит обновление состава ЦИК.

Как известно, президент Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

18 апреля парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде рассмотреть представление президента о назначении новых членов ЦИК.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос назначения членов ЦИК после завершения специальной проверки кандидатов. Тогда же он спрогнозировал, что назначение членов ЦИК состоится в апреле-мае.

Спикер также отметил, что в парламенте нужно найти механизм, как отсеять одного из внесенных президентом кандидатов, ввиду того, что есть 14 претендентов при 13 необходимых.

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Темы: ЦИК Верховная Рада
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