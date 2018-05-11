Березенко відреагував на звинувачення Онищенка

Народний депутат з фракції БПП Сергій Березенко стверджує, що не купував голоси в Раді в інтересах президента Петра Порошенка, в чому його звинувачував нардеп-утікач Олександр Онищенко.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

"Жодного голосу в парламенті я не купував… Прошу вважати цей коментар офіційним зверненням до НАБУ та САП, щоб вони активніше розслідували озвучену інформацію в матеріалах журналістів і допитали усіх свідків", - наголосив Березенко.

Він зазначив, що просить правоохоронні органи провести розслідування і, якщо будуть факти злочину, передати справу до суду.

"Суспільству треба дати чітку відповідь на запитання, що це за скрін-шоти смс, що це за переписки, чи вирвані вони з контексту і таке інше", - каже депутат.

Він висловив здивування, що журналісти можуть отримувати переписки від Онищенка, а правоохоронні органи - ні.

"По-перше, важко сприймати серйозно слова людини, яка каже, що має беззаперечні докази злочинів, але не надає їх компетентним органам. А по-друге, історія з паном Онищенком нагадує латино-американський серіал. Перша серія була – це нібито якісь розмови Онищенка і Порошенка. Тепер друга серія – це вже розмови Березенка і Тимошенко. Ще попередньо були згадки про Яценюка та Мартиненка… Тобто людина намагається втягнути у конфлікт усіх українських політиків", - обурюється політик.

На запитання, чи готовий Сергій Березенко співпрацювати зі слідством, депутат сказав: "В рамках такого розслідування я готовий всіляко сприяти об’єктивності перевірки всіх фактів".

Як повідомлялося, журналісти під час зустрічі з Онищенком у Франції отримали від нього копії смс-переписки з колегами в Україні - Ігорем Кононенком, Сергієм Березенком, а також фінансовим радником президента Макаром Пасенюком.

У повідомленнях Онищенка нібито просили домовлятися з іншими нардепами про голосування за необхідні президентові закони та призначення зручних людей на найвищі керівні посади.