Березенко отреагировал на обвинения Онищенко

Народный депутат из фракции БПП Сергей Березенко утверждает, что не покупал голоса в Раде в интересах президента Петра Порошенко, в чем его обвинял нардеп-беглец Александр Онищенко.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Ни одного голоса в парламенте я не покупал... Прошу считать этот комментарий официальным обращением в НАБУ и САП, чтобы они активнее расследовали озвученную информацию в материалах журналистов и допросили всех свидетелей", - подчеркнул Березники.

Он отметил, что просит правоохранительные органы провести расследование и, если будут факты преступления, передать дело в суд.

"Обществу надо дать четкий ответ на вопрос, что это за скрин-шоты смс, что это за переписки, не вырваны ли они из контекста и так далее", - говорит депутат.

Он выразил удивление, что журналисты могут получать переписки от Онищенко, а правоохранительные органы - нет.

"Во-первых, трудно воспринимать серьезно слова человека, который говорит, что имеет неопровержимые доказательства преступлений, но не предоставляет их компетентным органам. А во-вторых, история с господином Онищенко напоминает латиноамериканский сериал. Первая серия была - это якобы какие-то разговоры Онищенко и Порошенко. Теперь вторая серия - это уже разговоры Березенко и Тимошенко. Еще предварительно были упоминания о Яценюке и Мартыненко... То есть человек пытается втянуть в конфликт всех украинских политиков", - возмущается политик.

На вопрос, готов ли Сергей Березники сотрудничать со следствием, депутат сказал: "В рамках расследования я готов всячески способствовать объективности проверки всех фактов".

Как сообщалось, журналисты во время встречи с Онищенко во Франции получили от него копии смс-переписки с коллегами в Украине - Игорем Кононенко, Сергеем Березенко, а также финансовым советником президента Макаром Пасенюком.

В сообщениях Онищенко якобы просили договариваться с другими нардепами о голосовании за необходимые президенту законы и назначение удобных людей на высшие руководящие должности.