В соціальній сфері найбільше хабарництва в медицині – НАБУ

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П'ятниця, 11 травня 2018, 13:53

Понад 90% корупційних злочинів викритих детективами Національного антикорупційного бюро у соціальній сфері, стосуються злочинів пов’язаних з охороною здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Найчастіше йдеться про корупційні схеми, які базуються на зловживанні посадовцями службовим становищем з метою привласнення чи розтрати майна",  - йдеться в повідомленні.

У НАБУ прозвітували, що повідомили про підозру 3 особам, а стосовно 5 осіб справи уже скеровано до суду.

За підрахунками бюро державі було завдано 122 млн грн збитків.

 

Як приклад злочинів в сфері охорони здоров’я, у  НАБУ повідомили про закупівлю автомобілів швидкої допомоги з державного бюджету для Запорізької обласної клінічної лікарні, 26 закуплених автівок не відповідали стандарту і їх не можна було використовувати.

У 2017 році бюро повернуло "Охматдиту" унікальне обладнання для лікування онкохворих дітей.

Ще одним поширеним видом злочину у соціальній сфері є пропозиція або отримання хабаря.

В минулому році детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабаря директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.

Також НАБУ розслідує пропозицію хабаря в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

14 березня 2018 року Уляна Супрун заявила, що понад рік тому звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію їй квартири у якості хабара від помічника народного депутата.

Раніше НАБУ розповіло про схеми розкрадання в оборонці.

Українська правда
Теми: НАБУ охорона здоров'я МОЗ
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