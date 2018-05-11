Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В соціальній сфері найбільше хабарництва в медицині – НАБУ

П'ятниця, 11 травня 2018, 13:53

Понад 90% корупційних злочинів викритих детективами Національного антикорупційного бюро у соціальній сфері, стосуються злочинів пов’язаних з охороною здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Найчастіше йдеться про корупційні схеми, які базуються на зловживанні посадовцями службовим становищем з метою привласнення чи розтрати майна",  - йдеться в повідомленні.

У НАБУ прозвітували, що повідомили про підозру 3 особам, а стосовно 5 осіб справи уже скеровано до суду.

За підрахунками бюро державі було завдано 122 млн грн збитків.

 

Як приклад злочинів в сфері охорони здоров’я, у  НАБУ повідомили про закупівлю автомобілів швидкої допомоги з державного бюджету для Запорізької обласної клінічної лікарні, 26 закуплених автівок не відповідали стандарту і їх не можна було використовувати.

У 2017 році бюро повернуло "Охматдиту" унікальне обладнання для лікування онкохворих дітей.

Ще одним поширеним видом злочину у соціальній сфері є пропозиція або отримання хабаря.

В минулому році детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабаря директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.

Також НАБУ розслідує пропозицію хабаря в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

14 березня 2018 року Уляна Супрун заявила, що понад рік тому звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію їй квартири у якості хабара від помічника народного депутата.

Раніше НАБУ розповіло про схеми розкрадання в оборонці.

Українська правда
Теми: НАБУохорона здоров'яМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
НАБУ
У голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного Суду
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: