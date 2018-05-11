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В социальной сфере больше всего взяточничества в медицине – НАБУ

Пятница, 11 мая 2018, 13:53

Более 90% коррупционных преступлений раскрытых детективами Национального антикоррупционного бюро в социальной сфере, касаются преступлений связанных со здравоохранением.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Чаще всего речь идет о коррупционных схемах, основанных на злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества", - говорится в сообщении.

В НАБУ отчитались, что сообщили о подозрении 3 лицам, а в отношении 5 человек дела уже направлены в суд.

По подсчетам бюро государству был нанесено 122 млн грн убытков.

 

В качестве примера преступлений в сфере здравоохранения, в НАБУ сообщили о закупке автомобилей скорой помощи из государственного бюджета для Запорожской областной клинической больницы, 26 закупленных автомобилей не соответствовали стандарту и их нельзя было использовать.

В 2017 году бюро вернуло "Охматдета" уникальное оборудование для лечения онкобольных детей.

Еще одним распространенным видом преступления в социальной сфере является предложение или получение взятки.

В прошлом году детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко.

Также НАБУ расследует предложение взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

14 марта 2018 Ульяна Супрун заявила, что больше года назад обратилась в НАБУ из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

Ранее НАБУ рассказало о схемах хищения в оборонке.

Украинская правда
Темы: НАБУздравоохранениеМинздрав
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