З’явились фото крадія мотоцикла Найєма
У соцмережі виклали фото чоловіка, який серед білого дня з-під будівлі Апеляційного суду Києва украв мотоцикл Honda брата нардепа Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.
Фото у Facebook виклала адвокат Аліна Самарець.
"Ця особа на фото сьогодні біля самісінького Апеляційного суду Києва під носом у охорони суду викрала мотоцикл Масі Найєма", - написала вона.
Самарець закликала усіх, кому відомий цей чоловік, поділитись інформацією з нею, Масі або Солом’янським управлінням поліції Києва.
З таким же проханням мешканців столиці звернувся і нардеп Мустафа Найєм.
Як відомо, Масі Найєм залишив мотоцикл біля будівлі суду, де мали розглядати апеляційну скаргу щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.
Він перебував у суді трохи більше години, а коли вийшов, то мотоцикла на місці не було. Юрист написав заяву про крадіжку до поліції.
Найєм не пов’язує цю крадіжку з будь-якими людьми чи подіями.
"Скоріше за все просто звичайний угон", - сказав він.