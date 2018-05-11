З’явились фото крадія мотоцикла Найєма

У соцмережі виклали фото чоловіка, який серед білого дня з-під будівлі Апеляційного суду Києва украв мотоцикл Honda брата нардепа Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.

Фото у Facebook виклала адвокат Аліна Самарець.

"Ця особа на фото сьогодні біля самісінького Апеляційного суду Києва під носом у охорони суду викрала мотоцикл Масі Найєма", - написала вона.

Самарець закликала усіх, кому відомий цей чоловік, поділитись інформацією з нею, Масі або Солом’янським управлінням поліції Києва.

З таким же проханням мешканців столиці звернувся і нардеп Мустафа Найєм.

Як відомо, Масі Найєм залишив мотоцикл біля будівлі суду, де мали розглядати апеляційну скаргу щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.

Він перебував у суді трохи більше години, а коли вийшов, то мотоцикла на місці не було. Юрист написав заяву про крадіжку до поліції.

Найєм не пов’язує цю крадіжку з будь-якими людьми чи подіями.

"Скоріше за все просто звичайний угон", - сказав він.