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З-під суду украли мотоцикл брата Найєма

П'ятниця, 11 травня 2018, 11:38
З-під суду украли мотоцикл брата Найєма

11 травня з-під будівлі Апеляційного суду Києва украли мотоцикл брата народного депутата Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.

Про це Масі повідомив у Facebook.

"Щойно під Апеляційним судом украли мій мотоцикл. Біла Honda", - написав Найєм.

У коментарі "Українській правді" він повідомив, що залишив мотоцикл під судом о 9:23, а коли вийшов з будівлі суду о 10:45, то транспортного засобу вже не було.

Найєм подав заяву про крадіжку до поліції.

"Подаю заяву. Просто зараз заповнюємо протокол", - сказав він.

Найєм не пов’язує цю крадіжку з будь-якими людьми чи подіями.

"Скоріше за все просто звичайний угон", - підсумував він.

Як відомо, 11 травня Масі Найєм був присутній в Апеляційному суді, бо там мали розглядати апеляційну скаргу щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.    

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукували за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості. 

Ще одного учасника – водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для одного з учасників конфлікту Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова  Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно заарештувавпідозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма Магомеда-Аміна Саітова, який втік в Азербайджан, до 1 липня.

Але суд у Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані".

У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова, але процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

Ірина Балачук, УП
Теми: НайємполіціяКиїв
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