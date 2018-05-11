З-під суду украли мотоцикл брата Найєма

11 травня з-під будівлі Апеляційного суду Києва украли мотоцикл брата народного депутата Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.

Про це Масі повідомив у Facebook.

"Щойно під Апеляційним судом украли мій мотоцикл. Біла Honda", - написав Найєм.

У коментарі "Українській правді" він повідомив, що залишив мотоцикл під судом о 9:23, а коли вийшов з будівлі суду о 10:45, то транспортного засобу вже не було.

Найєм подав заяву про крадіжку до поліції.

"Подаю заяву. Просто зараз заповнюємо протокол", - сказав він.

Найєм не пов’язує цю крадіжку з будь-якими людьми чи подіями.

"Скоріше за все просто звичайний угон", - підсумував він.

Як відомо, 11 травня Масі Найєм був присутній в Апеляційному суді, бо там мали розглядати апеляційну скаргу щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукували за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

Ще одного учасника – водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для одного з учасників конфлікту Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно заарештувавпідозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма Магомеда-Аміна Саітова, який втік в Азербайджан, до 1 липня.

Але суд у Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані".

У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова, але процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.