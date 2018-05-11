Появились фото угонщика мотоцикла Найема

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Пятница, 11 мая 2018, 14:00

В соцсеть выложили фото мужчины, который средь бела дня из-под здания Апелляционного суда Киева угнал мотоцикл Honda брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.

Фото в Facebook выложила адвокат Алина Самарец.

"Этот человек на фото сегодня у самого Апелляционного суда Киева под носом у охраны суда угнал мотоцикл Маси Найема", - написала она.

Самарец призвала всех, кому известен этот человек, поделиться информацией с ней, Маси или Соломенским управлением полиции Киева.

С такой же просьбой к жителям столицы обратился и нардеп Мустафа Найем.

Как известно, Маси Найем оставил мотоцикл у здания суда, где должны были рассматривать апелляционную жалобу об аресте автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Он находился в суде чуть больше часа, а когда вышел, то мотоцикла на месте не было. Юрист написал заявление о краже в полицию.

Найем не связывает этот угон с какими-либо людьми или событиями.

"Скорее всего, просто обычный угон", - сказал он.

Украинская правда
Темы: Найем полиция Киев
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