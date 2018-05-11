Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появились фото угонщика мотоцикла Найема

Пятница, 11 мая 2018, 14:00

В соцсеть выложили фото мужчины, который средь бела дня из-под здания Апелляционного суда Киева угнал мотоцикл Honda брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.

Фото в Facebook выложила адвокат Алина Самарец.

"Этот человек на фото сегодня у самого Апелляционного суда Киева под носом у охраны суда угнал мотоцикл Маси Найема", - написала она.

Самарец призвала всех, кому известен этот человек, поделиться информацией с ней, Маси или Соломенским управлением полиции Киева.

С такой же просьбой к жителям столицы обратился и нардеп Мустафа Найем.

Как известно, Маси Найем оставил мотоцикл у здания суда, где должны были рассматривать апелляционную жалобу об аресте автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Он находился в суде чуть больше часа, а когда вышел, то мотоцикла на месте не было. Юрист написал заявление о краже в полицию.

Найем не связывает этот угон с какими-либо людьми или событиями.

"Скорее всего, просто обычный угон", - сказал он.

Украинская правда
Темы: НайемполицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Найем
Маси Найем: Украина сильно изменится после войны. Дай Бог выжить, я очень хочу быть частью этой Украины
Доктор Найем и его дети. История одного киоска
Найем покидает Укроборонпром: сократили должность
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: