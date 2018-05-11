Онищенко звинуватив журналістів у фейку про його листування з БПП

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко стверджує, що не давав доступ журналістам-розслідувачам до своєї смс-переписки з нардепами від БПП. Ті кажуть, що нардеп бреше.

Про це він написав у Facebook.

Так він прокоментував розслідування проекту "Слідство.інфо", в якому журналісти кажуть, що зустрічалися з Онищенком у Франції і той дозволив їм сфотографувати смс-переписку з депутатами від БПП Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком, а також з фінансовим радником президента Макаром Пасенюком.

У повідомленнях, знімки яких показали журналісти, Онищенка нібито просять домовитися з іншими нардепами про голосування за гроші на користь президента Петра Порошенка.

"Цікаво все повернулося. Так, Гнап (Дмитро, журналіст "Слідства.інфо" - УП) був у мене. 1,5 роки тому. Брав інтерв'ю щодо корупції Порошенка. Телефону мого в руках не тримав. Я пообіцяв йому переписку – але пізніше", - стверджує Онищенко.

Він заявив, що розслідування "змонтовано", а в ньому - "вирвані з контексту слова".

Коментуючи пост про розслідування на сторінці Гнапа в Facebook, Онищенко назвав його "фейковою історією, яку вигадав Дмитро Гнап".

"Ніхто не давав йому телефон. Видно, людина довго жила без слави, враховуючи, що її залишили спонсори. Тепер знайшла інших. Ось і випускає такі: дешеві, замовні сюжети", - пише депутат, якого в Україні звинувачують у організації схеми з перепродажу державного газу.

Проте Гнап ці звинувачення відкидає і стверджує, що нардеп таки показував йому телефон з перепискою, а тепер відверто бреше.

"Тоді, в грудні 2016-го в Куршевелі, коли ми з ним зустрілися, він був злий на Тимошенко за те, що вона особисто і частина її фракції підтримали зняття з нього депутатської недоторканості. Отож він особливо не заперечував проти передачі нам "маленьких таємниць" по співпраці Тимошенко з оточенням президента", - пише журналіст у Facebook.

"Онищенко показав і запропонував перефотографувати його листування в WhatsApp з нардепами Кононенком та Березенком та Макаром Пасенюком - фінансистом президента", - додає журналіст "Слідства.інфо".

За його словами, журналістів під час зустрічі більше цікавили аудіозаписи Онищенка, а не листування телефоном. Депутат пообіцяв надати їх пізніше, але так цього і не зробив, тож довелося публікувати розслідування на базі переписки.

Але, зазначає Гнап, минуло півтора роки, і сваритися з Тимошенко Онищенку стало невигідно.

"Тепер його давня знайома Тимошенко - фаворит президентських перегонів. Думаю, при Тимошенко-президенті Онищенко вже бачить себе Міністром конярства України", - пише журналіст.

Він вважає, що це своє заперечення Онищенко адресує не суспільству, а особисто лідерці "Батьківщини".

"Вони (заяви Онищенка про брехливість розслідування - УП) мають лише одного читача - Юлію Тимошенко. Не вір їм, мовляв, тьотя!" – наголошує Гнап.

Як повідомлялося, Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

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