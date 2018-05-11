Онищенко обвинил журналистов в фейке о его переписке с БПП

Народный депутат-беглец Александр Онищенко утверждает, что не давал доступ журналистам-расследователям к своей смс-переписке с нардепами из БПП.

Об этом он написал в Facebook.

Так он прокомментировал расследование проекта "Слидство.инфо", в котором журналисты говорят, что встречались с Онищенко во Франции и тот разрешил им сфотографировать смс-переписку с депутатами из БПП Игорем Кононенко и Сергеем Березенко, а также с финансовым советником президента Макаром Пасенюком.

В сообщениях, снимки которых показали журналисты, Онищенко якобы просят договориться с другими нардепами о голосовании за деньги в пользу президента Петра Порошенко.

"Интересно все повернулось. Да, Гнап (Дмитрий, журналист "Слидство.инфо" - УП) был у меня. 1,5 года назад. Брал интервью по коррупции Порошенко. Телефона моего в руках не держал. Я пообещал ему переписку-но позже", - утверждает Онищенко.

Он заявил, что расследование "смонтировано", а в нем - "вырванные из контекста слова".

Комментируя пост о расследовании на странице Гнапа в Facebook, Онищенко назвал его "фейковой историей, которую придумал Дмитрий Гнап".

"Никто не давал ему телефон. Видно, человек долго жил без славы, учитывая, что его оставили спонсоры. Теперь нашел других. Вот и выпускает такие: дешевые, заказные сюжеты", - пишет депутат, которого в Украине обвиняют в организации схемы по перепродаже государственного газа.

Как сообщалось, Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

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