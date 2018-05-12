МЗС: Рішення Гааги не означає, що "Крим – російський"

"Наші позови – це претензії щодо майна, а не щодо приналежності суверенної території. Ми не ставимо питання стосовно території навіть у нашому позові, який стосується морської конвенції. Ми не говоримо про те, що арбітраж навіть у тому випадку має вирішувати приналежність Криму.

Приналежність Криму ніяк не ставиться під питання. Це для всіх зрозуміло, окрім росіян", – підкреслила вона.

"Ми ставимо питання про втрачене майно, про націоналізоване майно – про те, що втратили приватні інвестори і держава, як інвестор також", – нагадала заступник міністра.

Крім цього, Зеркаль заявила, що Трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі протягом півроку може винести рішення за позовами українських компаній проти РФ у зв'язку із захопленням активів в окупованому Криму.

"Ми очікуємо, що протягом півроку всі компанії, які подали позови в 2015-2016 роках, вже отримають компенсації", – сказала вона.

"Перший етап, який стосувався юрисдикції, відповідальності Росії за інвестиції, зроблені в Криму, пройшов з позитивним результатом. Усі позивачі, які подавали позови до Росії, отримали позитивні висновки арбітражів", – пояснила Зеркаль.

Водночас вона висловила переконання, що компанії, які подавали позови у 2016-2017 роках, також мають отримати позитивне рішення суду.

"Ніхто не ставить під сумнів той факт, що Крим – це територія України, і тому Росія як країна окупант, як країна, яка здійснює контроль над Кримом, несе відповідальність за всі інвестиції, зроблені в Криму до окупації.

Те, що відбулося на цьому тижні, це фактично перша фіксація суми, яку Росія має компенсувати всім інвесторам, які подавали позови", – підкреслила заступник міністра.

"Це "лавина", яку, я думаю, неможливо вже буде зупинити. І росіяни це також вже розуміють. Я думаю, що вони зараз будуть намагатися грати і вигравати якийсь час, затримуючи рішення в судах, оскаржуючи процедури. Водночас оскарження процедур не зупиняє від виконання рішень", – додала вона.

Як повідомлялося, Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зазначалося, що в цій справі мова йде про суму 159 млн доларів.

Як говориться в постанові суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Частина цих компаній, пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським, проти якого в Росії порушено кримінальну справу.

Водночас прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вважає себе стороною судового розгляду в міжнародному арбітражному суді в Гаазі, який постановив відшкодувати збитки українським компаніям у зв'язку з анексією Криму.