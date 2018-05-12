Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль прокомментировала тезис о том, что РФ заплатит компенсацию по решению международных судов и это будет означать, что "Крым – российский".

"Ни один из исков Украині даже не затрагивает вопрос принадлежности полуострова, это и так очевидно", – заявила Зеркаль в эфире "5 канала".

"Наши иски – это претензии в отношении имущества, а не по принадлежности суверенной территории. Мы не ставим вопрос о территории даже в нашем иске, который касается морской конвенции. Мы не говорим о том, что арбитраж даже в том случае должен решать принадлежность Крыма.

Принадлежность Крыма никак не ставится под вопрос. Это для всех понятно, кроме россиян", – подчеркнула она.

"Мы ставим вопрос о потерянном имуществе, о национализированном имуществе – о том, что потеряли частные инвесторы и государство, как инвестор также", – напомнила заместитель министра.

Кроме этого, Зеркаль заявила, что Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в течение полугода может вынести решение по искам украинских компаний против РФ в связи с захватом активов в оккупированном Крыму.

"Мы ожидаем, что в течение полугода все компании, которые подали иски в 2015-2016 годах, уже получат компенсации", – сказала она.

"Первый этап, который касался юрисдикции, ответственности России за инвестиции, сделанные в Крыму, прошел с положительным результатом. Все истцы, которые подавали иски в отношении РФ, получили положительные заключения арбитражей", – объснила Зеркаль.

В то же время она выразила убеждение, что компании, которые подавали иски в 2016-2017 годах, также должны получить положительное решение суда.

"Никто не ставит под сомнение тот факт, что Крым – это территория Украины, и поэтому Россия как страна оккупант, как страна, которая осуществляет контроль над Крымом, несет ответственность за все инвестиции, сделанные в Крыму до оккупации.

То, что произошло на этой неделе, это фактически первая фиксация суммы, которую Россия должна компенсировать всем инвесторам, которые подавали иски", – подчеркнула заместитель министра.

"Это "лавина", которую, я думаю, невозможно уже будет остановить. И россияне это тоже уже понимают. Я думаю, что они сейчас будут пытаться играть и выигрывать время, задерживая решение в судах, оспаривая процедуры. В то же время обжалования процедур не останавливает от выполнения решений", – добавила она.

Как сообщалось, Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряде украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Отмечалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. Часть этих компаний, связана с олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело.

В тоже время пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который постановил возместить убытки украинским компаниям в связи с аннексией Крыма.