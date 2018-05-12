В Азовском море пропали украинские рыбаки: их, вероятно, задержали пограничники РФ

В акватории Азовского моря 10 мая исчезли двое рыбаков из Бердянска (Запорожская область). Жена одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители г. Бердянск 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и до сих пор не вернулись", - говорится в заявлении ГСЧС в Запорожской области 11 мая.

В пресс-службе ГСЧС агентству рассказали, что 11 мая в 18:26 в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков.

Женщина сообщила полиции, что получила звонок от пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в г. Ейск Краснодарского края РФ.

Спасатели ГСЧС Запорожской области прекратили поисковую операцию.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно"ЯМК-0041" западнее от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

Российские силовики заявляли, что судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян выразил предположение, что членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которых российские пограничники задержали у берегов аннексированного Москвой Крыма, могут обвинить в терроризме.