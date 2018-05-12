США закликають розслідувати напади на ромів в Україні

Посольство США в Україні закликає правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів.

Про це йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів. Справедливість і толерантність по відношеню до меншин є ключовими в новій Україні.

🔗 https://t.co/1V9ZYdCXdJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 12, 2018

"В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів. Справедливість і толерантність по відношенню до меншин є ключовими в новій Україні", - заявили в посольстві.

Там також опублікували повідомлення з сайту Уповноваженого ВР з прав людини, в якому згадуються спалення ромських таборів у Львові та в Києві.

"Згідно з повідомленням, отриманим від громадських активістів, 9 травня 2018 року невідомими особами було спалено ромський табір, розташований поруч із смт Рудне Залізничного району м. Львова. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити поселення", - повідомляється на сайті омбудсмена.

Там також згадується спалення табору ромів на Лисій горі у Києві радикально налаштованими особами.

Як повідомлялося, 25 квітня за фактом розгрому табору ромів, який відбувся ще 21 квітня, поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

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