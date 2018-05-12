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США призывают расследовать нападения на ромов в Украине

Суббота, 12 мая 2018, 22:58

Посольство США в Украине призывает правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", - заявили в посольстве.

Там также опубликовали сообщение с сайта Уполномоченного по правам человека, в котором упоминаются сожжения цыганских лагерей во Львове и в Киеве.

"Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен ромский лагерь, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение", - сообщается на сайте омбудсмена.

Там также упоминается сожжение лагеря ромов на Лысой горе в Киеве радикально настроенными лицами.

Как сообщалось, 25 апреля по факту разгрома лагеря ромов, который состоялся еще 21 апреля, полиция начала два уголовных производства. Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

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Украинская правда

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Темы: СШАксенофобияправа человека
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