У неділю бойовики стріляли вже 12 разів, поранено 2 військових

З опівночі неділі з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ вже зафіксовано 12 прицільних обстрілів.

Про це повідомив на брифінгу в неділю речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

На Луганському напрямку, одразу з опівночі, протягом майже півгодини, противник випустив понад 40 мін з мінометів калібру 82 мм по захисникам Новгородського.

З близько 05.00 ранку ворог розпочав тривалий обстріл позицій оборонців Світлодарська, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, та міномети різних калібрів.

Також міномет калібру 120 мм окупанти застосували по українських опорних пунктах поблизу Луганського, й тричі вели тут провокаційні обстріли з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку з початку цієї доби спостерігалися ворожі провокації з гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння поблизу Талаківки, Опитного, двічі — в районі Водяного, та тричі — поблизу Авдіївки.

13 травня внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Їх доставлено до військових мобільних госпіталів, стан здоров’я захисників — задовільний.

Гуцуляк також повідомив про стан чотирьох військових, поранених 12 травня.

"Стан здоров’я одного з наших поранених — середньої важкості, інших військовослужбовців Об’єднаних сил — задовільний", - сказав він.

Крім того, 12 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, 1994 р.н.

У суботу бойовики здійснили по українських захисниках 31 постріл з артилерії калібру 122 мм, та випустили близько 140 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

Українські військові вели активну оборону, застосовуючи у відповідь штатне піхотне озброєння: гранатомети та стрілецьку зброю, та близько 40 разів відкривали вогонь у відповідь.