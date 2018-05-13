В воскресенье боевики стреляли уже 12 раз, ранены 2 военных

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Воскресенье, 13 мая 2018, 13:33

С полуночи воскресенья со стороны боевиков оккупационных администраций РФ уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

На Луганском направлении, сразу с полуночи, в течение почти получаса, противник выпустил более 40 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Новгородского.

С около 05.00 утра противник начал длительный обстрел позиций защитников Светлодарска, применяя артиллерию калибра 122 мм, и минометы различных калибров.

Также миномет калибра 120 мм оккупанты применили по украинским опорным пунктам вблизи Луганского, и трижды вели здесь провокационные обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении с начала этого периода наблюдались вражеские провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения вблизи Талаковки, Опытного, дважды - в районе Водяного, и трижды - вблизи Авдеевки.

13 мая в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое украинских военнослужащих получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали, состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Гуцуляк также сообщил о состоянии четырех военных, раненых 12 мая.

"Состояние здоровья одного из наших раненых - средней тяжести, других военнослужащих Объединенных сил - удовлетворительное", - сказал он.

Кроме того, 12 мая в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, 1994 г.р.

В субботу боевики совершили по украинским защитникам 31 выстрел из артиллерии калибра 122 мм, и выпустили около 140 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

Украинские военные вели активную оборону, применяя в ответ штатное пехотное вооружение: гранатометы и стрелковое оружие, и около 40 раз открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс
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