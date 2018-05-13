У Москві пройшов узгоджений мітинг на підтримку Telegram: без затримань не обійшлося

У Москві пройшла узгоджена з владою акція "За вільний інтернет" на підтримку месенджера Telegram, який блокується в РФ з середини квітня.

Як повідомляє Новая газета, у мітингу на проспекті Академіка Сахарова із заявленою кількістю учасників у 5 тис. осіб участь взяли понад тисяча осіб - за даними "Білого лічильника" станом на 14:15 за місцевим часом.

Разом з тим "Інтерфакс" з посиланням на главу руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова повідомляє, що за оцінками організаторів на мітингу зібралися 2,5-3 тисячі осіб, а у поліції Москви повідомили, що участь у мітингу взяли близько 1 тис.

На акцію учасники прийшли з плакатами "Вільний інтервент. Вільна Росія", "Паперові літачки не заблокуєш", "Відкрита Росія за вільний інтервент" і т.і. Учасники акції вигукували "Раз, два, три, Путін йди", "Росія буде вільною" , "Жарова у відставку" (глава Роскомнадзора Олександр Жаров - ред.).

Співорганізаторами акції виступили партії ПАРНАС, "Громадянська ініціатива", "Яблуко", "5 грудня", "Демвибор", Піратська партія Росії і рух "Відкрита Росія".

Координатор "Лівого фронту" Сергій Удальцов повідомив, що на мітингу було затримано 25-30 осіб за гасла, що не відповідали заявленій тематиці акції.

Несмотря на согласованный формат митинга на проспекте Сахарова, полиция все же задержала около 30 человек (активисты Левого Фронта, анархисты, националисты). Причина задержания - лозунги, не соответствующие теме митинга (критика Путина и правительства) — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) May 13, 2018

Ведучі на мітингу також повідомили, що затримано кількох представників націоналістичних організацій.

За даними ОВД-Інфо, біля рамок металошукачів перед мітингом затримали лідера націоналістичного "Чорного блоку" Володимира Ратникова (Комарницького). За його словами, поліцейські підійшли перевірити документи, забрали атрибутику і затримали його.

Також повідомляється, що на мітингу затримували націоналістів: понад 20 осіб з "Чорного блоку", комітету "Нація і свобода" і Асоціації народного опору. Їх відправили до ОВС "Красносільське".

усі фото - Юрій Бєлят, RTVI

Мітинг на підтримку Telegram вже проходив у Москві - 30 квітня на проспекті Сахарова, за даними МВС, зібралися 7,5 тисячі осіб.

За даними ЗМІ, з початку тижня Роскомнадзор заблокував 18 млн IP-адрес компаній, зокрема Amazon, Google і Microsoft, які месенджер використовував для обходу блокування. У зв'язку з цим кілька десятків сторонніх ресурсів, що перебувають на даних адресах, також постраждали від дій російського регулятора.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.



27 квітня Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".