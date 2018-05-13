В Москве прошел согласованный митинг в поддержку Telegram: без задержаний не обошлось

В Москве прошла согласованная с властями акция "За свободный интернет" в поддержку мессенджера Telegram, который блокируется в РФ с середины апреля.

Как сообщает Новая газета, участие в митинге на проспекте Академика Сахарова с заявленным количество участников в 5 тыс. человек приняли более тысячи человек - по данным "Белого счетчика" по состоянию на 14:15 по местному времени.

Вместе с тем "Интерфакс" со ссылкой на главу движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова сообщает, что по оценкам организаторов на митинге собрались 2,5-3 тысячи человек, а в полиции Москвы сообщили, что в митинге приняли участие около 1 тыс. человек.

На акцию участники пришли с плакатами "Свободный интервент. Свободная Россия", "Бумажные самолетики не заблокируешь", "Открытая Россия за свободный интервент" и т. д. Участники акции кричат ""Раз два три Путин уходи", "Россия будет свободной", "Жарова в отставку" (глава Роскомнадзора Александр Жаров - ред.).

Соорганизаторами акции выступили партии ПАРНАС, "Гражданская инициатива", "Яблоко", "5 декабря", "Демвыбор", Пиратская партия России и движение "Открытая Россия".

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что на митинге были задержаны 25-30 человек за лозунги, не соответствовавшие заявленной тематике акции.

Несмотря на согласованный формат митинга на проспекте Сахарова, полиция все же задержала около 30 человек (активисты Левого Фронта, анархисты, националисты). Причина задержания - лозунги, не соответствующие теме митинга (критика Путина и правительства) — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) May 13, 2018

Ведущие митинга также сообщили, что задержаны несколько представителей националистических организаций.

По данным ОВД-Инфо, возле рамок металлоискателей перед митингом задержали лидера националистического "Черного блока" Владимира Ратникова (Комарницкого). По его словам, полицейские подошли к мужчине проверить документы, забрали атрибутику и задержали его.

Также сообщается, что на митинге задерживали националистов: более 20 человек из "Черного блока", комитета "Нация и свобода" и Ассоциации народного сопротивления. Их отправили в ОВД "Красносельское".

все фото - Юрий Белят, RTVI

Митинг в поддержку Telegram уже проходил в Москве - 30 апреля на проспекте Сахарова, по данным МВД, собрались 7,5 тысячи человек.

По данным СМИ, с начала недели Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP-адресов компаний, в частности Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировки. В связи с этим несколько десятков сторонних ресурсов, находящихся на данных адресам, также пострадали от действий российского регулятора.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам".