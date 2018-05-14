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Колишній помічник Трампа допомагає Дерипасці позбутися санкцій США

Понеділок, 14 травня 2018, 01:10

Колишній помічник президента США Дональда Трампа допомагає російському олігархові Олегу Дерипасці вийти з-під санкцій, які були запроваджені в минулому місяці.

Про це пише CNN.

Згідно з декількома джерелами, колишній радник президента США Брайан Ланза, який перебуває в постійному контакті з чиновниками Білого дому, лобіює інтереси від імені голови EN + Group, енергетичної та алюмінієвої фірми, що в даний час контролюється Олегом Дерипаскою.

Ланза представляє голову EN + Group Грегорі Баркера, але не Дерипаску безпосередньо. Компанія прагне зменшити частку власності Дерипаски, щоб звільнитися від санкцій США. Очікується, що Дерипаска збереже за собою істотну кількість акцій компанії.

Як повідомлялося, 6 квітня у зв'язку з агресією РФ в Україні США запровадили санкції проти ряду російських бізнесменів, чиновників і компаній. Під обмежувальні заходи, зокрема, підпали, "Русал" і En + Group Олега Дерипаски.

Мінфін США 23 квітня допустив пом'якшення санкцій проти "Русала", якщо Дерипаска перестане контролювати компанію.

Тоді ж група компаній En +, що є контролюючим акціонером "Русала", повідомила, що Дерипаска погодився покинути раду її директорів і готовий скоротити свою частку в ній нижче 50 відсотків. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

Через санкції Дерипаска був змушений відмовитися від використання трьох приватних літаків, які перебували у нього в лізингу.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяСШАТрамп
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