До кінця цього року на Миколаївщині планують відкрити військове містечко нового зразка на території полігону "Широкий лан".

Про це повідомив президент Петро Порошенко в Facebook.

"Бригадний комплекс включатиме 11 казарм нового зразка, їдальню на 2500 місць, спортивну базу, сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та офіцерів, пошту, магазини, кафе, медичну частину", - написав Порошенко.

Він також повідомив, що "Широкий лан" це – перший настільки масштабний проект і втілюють його за рахунок бюджетних коштів.

Порошенко написав, що навідається на будівництво.

Раніше службовці скаржилися на погані умови на полігоні.

20 квітня на "Широкому лані" стався вибух внаслідок якого травмувався військовослужбовець.

11 березня військові та волонтери повідомили про погіршення умов для життя на військовому полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині.

Внаслідок танення снігу більшість наметів на полігоні були підтоплені.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через неналежні умови на полігоні "Широкий лан".

13 березня близько 4-ї години ночі на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан" згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і сім отримали опіки.