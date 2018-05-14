Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военный городок на "Широком лане" откроют к 2019 году – Порошенко

Понедельник, 14 мая 2018, 11:15

До конца этого года в Николаевской области планируют открыть военный городок нового образца на территории полигона "Широкий лан".

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть", - написал Порошенко.

Он также сообщил, что "Широкий лан" это - первый столь масштабный проект и воплощают его за счет бюджетных средств.

Порошенко написал, что посетит строительство.

Ранее служащие жаловались на плохие условия на полигоне.

20 апреля на "Широком лане" произошел взрыв в результате которого был травмирован военнослужащий.

11 марта военные и волонтеры сообщили об ухудшении условий для жизни на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

В результате таяния снега большинство палаток на полигоне были подтоплены.

Прокуратура начала уголовное производство из-за ненадлежащих условий на полигоне "Широкий лан".

Как сообщалось, 13 марта около 4 часов ночи на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семь получили ожоги.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Минобороны
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: