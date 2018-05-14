Военный городок на "Широком лане" откроют к 2019 году – Порошенко

До конца этого года в Николаевской области планируют открыть военный городок нового образца на территории полигона "Широкий лан".

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть", - написал Порошенко.

Он также сообщил, что "Широкий лан" это - первый столь масштабный проект и воплощают его за счет бюджетных средств.

Порошенко написал, что посетит строительство.

Ранее служащие жаловались на плохие условия на полигоне.

20 апреля на "Широком лане" произошел взрыв в результате которого был травмирован военнослужащий.

11 марта военные и волонтеры сообщили об ухудшении условий для жизни на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

В результате таяния снега большинство палаток на полигоне были подтоплены.

Прокуратура начала уголовное производство из-за ненадлежащих условий на полигоне "Широкий лан".

Как сообщалось, 13 марта около 4 часов ночи на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семь получили ожоги.