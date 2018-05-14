НАБУ провело обшук на фірмі, що належала соратнику Ляшка

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Понеділок, 14 травня 2018, 11:55

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у приміщеннях приватного підприємства "Грін Грей" в рамках кримінального провадження, за фактом можливого декларування недостовірної інформації народного депутата Радикальної партії Сергія Скуратовського.

Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє 14 травня "Слово і Діло".

У судовому рішенні вказується, що наприкінці квітня НАБУ провело обшук у приміщеннях ПП "Грін-Грей" і вилучило деякі документи.

В зв'язку з цим детективи просили накласти арешт на вилучене. Однак суд відмовив бюро, оскільки в клопотанні не були надані необхідні для арешту документи.

За інформацією Bihus.info, компанією "Грін Грей" раніше володів сам політик, однак після отримання мандата Скуратовський переписав компанію на дружину Людмилу, а керівником призначив свого помічника Олександра Конихова.

Водночас після запитів журналістів кінцевий бенефіціар змінився – замість Людмили Скуратовської власником значилася громадська організація "Реформи в будівництві".

Зазначалось, що Скуратовський, який очолює комітет із питань будівництва, 3 роки поспіль не декларував будівельний бізнес, записаний на дружину.

Теми: Радикальна партія НАБУ
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